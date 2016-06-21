Дмитрий Комбаров: «Был атакующий состав, вот и пропустили две контратаки»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

– С Англией была хорошая игра, вырвали ничью на последних минутах. Сегодня не хватило агрессии, много чего не получилось.

– Состав сегодня вроде у нас был атакующий.

– Да, вот и пропустили две контратаки. Два быстрых гола, после них было тяжело что-то сделать.

– После того шока в первом тайме можно сказать, что команде не получилось прийти в себя?

– Постарались что-то создать, но не получилось, – сказал Комбаров.