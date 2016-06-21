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    Коулмэн: «Нам понравилось. Наша маленькая страна сегодня была целым континентом»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).

    «Я должен сказать о том, как сильно я горжусь нашими игроками. Они были смелыми в контроле мяча и создали много моментов после обескураживающего поражения от Англии.

    Сегодня мы получили удовольствие. Географически мы – маленькая страна, но если судить по той страсти, что мы сегодня показали, то можно сказать, что мы были целым континентом», – подчеркнул Коулмэн.

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    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 01:07
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 21 июня 2016, 04:07

      вчистую переиграли ,с победой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 02:10

      Просто Гондвана!Респект!А наших игрочишек,тренера и все руководство кастрировать!Чтобы больше таких не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:14

      НО! НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:12

      РЕСПЕКТ!! ВЫ МОЛОДЦЫ!

      4
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