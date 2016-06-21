Березуцкий: «Надо что-то делать с российским футболом»

Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).

«Сегодня мы готовились сыграть в атакующий футбол. Не получилось. Получили пару контратак, и все. У нас было два момента, у них – десять.

Дело в том, что нам надо растить молодежь. Все по делу, нет у нас звезд. Надо что-то делать с российским футболом.

Футболистам надо уезжать в Европу. Делаем какие-то лимиты, но на пользу это не идет. Футбол в России не на высоком уровне, надо что-то менять», – заявил Березуцкий.

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