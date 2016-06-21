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Березуцкий: «Надо что-то делать с российским футболом»

21 июня 2016, 00:45
46

Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).

«Сегодня мы готовились сыграть в атакующий футбол. Не получилось. Получили пару контратак, и все. У нас было два момента, у них – десять.

Дело в том, что нам надо растить молодежь. Все по делу, нет у нас звезд. Надо что-то делать с российским футболом.

Футболистам надо уезжать в Европу. Делаем какие-то лимиты, но на пользу это не идет. Футбол в России не на высоком уровне, надо что-то менять», – заявил Березуцкий.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Березуцкий Василий
Комментарии (46)
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SPARTAK-ARMANi
1466459491
Надо изначально вам пенсионеров сука убрать с состава . Ростов лучше бы сыграл чем кони и бомжи. А Слуцкий пидор даже не взял ни одного игрока принципиально . в лч Ростов сыграет лучше чем кони и наебут их снова
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vlad1969
1466459758
ВАСЯ ИДИ НАХУЙ!
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tembot07
1466459929
Осознанные слова-хоть это радует...Лимит - полный бред! Толку- ноль! З/П пусть в клубах урезают, и пусть валят в Европу и набираются опыта, а то зажрались у нас в полноги играть
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zenit888
1466460405
Надо тебя убрать вместе с негретосами, чтобы играла наша молодежь.
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dmitri80
1466460629
Спасибо, что не стал воду лить и правду сказал
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kykyi
1466460651
Без нормальной конкуренции ничего хорошего не будет ни в футболе, н в стране. Долой лимит, долой импортозамещение.
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Garrincha58
1466460757
надо не с футболом что то делать а со страной в целом
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multiscan
1466462343
Что делать с российским футболом? 1) отправить на пенсию всё старичьё, 2) немедленно начать работу по выращиванию молодых талантов, взяв на это деньги из карманов,прежде всего, забугорных баблососов и проворовавшихся чиновников, 3) резко сократить количество легионеров. На какое-то время наш футбол потеряет зрелищность, но поднимет голову талантливая молодёжь и всё наладится, 4) ввести возрастной лимит на отъезд наших игроков за границу,например, не отпускать раньше 30 лет. Сейчас каждый подающий надежды юнец мечтает о забугорье, а попадая туда, плотно застревает на лавке и теряет свой талант...
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арейская
1466464054
Первый раз такое, три напа в основе и НИ ОДНОГО забитого гола от них, зачем, спрашивается, надо было трижды наступать на одни и те же грабли?
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бочаров
1466464108
надо вас с братом менять
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