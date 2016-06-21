Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун: «Благодаря Акинфееву избежали большего позора»

    Президент «Спаратака» Леонид Федун поделился своими впечатлениями от матча РоссияУэльс (0:3).

    «Сегодняшняя игра показала, что уровень нашего футбола не дотягивает до того, чтобы рассчитывать на что-то серьезное.

    Спартаковцы сыграли так же, как и все остальные. Никого не могу выделить. Остались все те же проблемы, о которых мы уже говорили. Это очень медленная, возрастная защитная линия. Только благодаря Акинфееву мы избежали большего позора», – заявил Федун.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 01:11

      так обосраться а он еще про какой то позор глаголит ох федунишка шалунишка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 00:51

      ЛЕМИТ УБРАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 00:50

      Из нашей сборной НИ ОДИН футболист ДАЖЕ в Чемпион шип НЕ НУЖЕН!!! ВОТ уровень нашего футбола ! А зарплаты этих пешеходов.........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 00:48

      ФЕДУН ТЫ МУДАК!!! ПРОДАЙ СПАРТАК!! НОРМАЛЬНЫМ людям и торгуй нефтью футбол НЕ ТВОЕ!!!!!! и ФУТБОЛ У НАС В СТРАНЕ ПОДНИМЕТСЯ! НЕЛЬЗЯ РОДИНОЙ ТОРГОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 21 июня 2016, 00:32

      И вообще призываю бойкотировать и рфпл и матчи сборной пока не поменяют свои приоритеты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 июня 2016, 00:30

      Согласен. Акинфеев сегодня был молодцом. Снова.
      Мне тяжело даются эти слова, но это правда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 00:29

      вууу СПАРТАК! Виноват!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2016, 00:28

      Куда уж больше....у России вообще без шансов было..сукаааа Албания прошла а мы сосем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 21 июня 2016, 00:27

      Команда будет меняться и тренером нужно ставить Курбана Бекиевича, только он может справиться с задачей выступить достойно на чемпионате мира в России,собрав команду мастеров, которых он будет собирать по всей стране из отдельных талантов, у которых глаза горят на игру и играть до конца! С самого начала не верил Слуцкому, из-за выбора пенсионеров в защите и игроков ЦСКА!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > meiram 21 июня 2016, 00:37

      За Бердыева!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > isa361 21 июня 2016, 07:51

      Я тоже за Бердыева, но наше мнение никто не учтет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 21 июня 2016, 00:20

      «Спаратака» ? 3-0 и позорный вылет вообще -это норма чё ле

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11