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    Силкин: «Сборная России – один из аутсайдеров Евро-2016»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что тренерскому штабу национальной команды в преддверии матча со сборной Уэльса, следует отказаться от схемы с тремя номинальными нападающими в основном составе.

    «Два матча с участием нашей команды были неудачными, причeм по игре. Англичане нас полностью переигрывали. Со Словакией мы могли бы сыграть вторым номером, тогда было бы больше предпосылок забить первыми. Сегодня решающая игра, и тренерскому штабу необходимо поломать голову над стартовым составом. Игра в три нападающих у нас не получается.

    Уэльс – хорошая команда, с профессиональными игроками, но нельзя сказать, что она непроходимая. Если наша сборная подойдeт к игре в оптимальном составе, то фаворита в этой встрече не будет. Шансы есть и у нас, и у соперников. Конечно, хотелось бы, чтобы наши не вылетели с турнира, но по игре мы одни из аутсайдеров.

    Сборной я желаю удачи и веры в себя. Очень важна самоотдача, чтобы команда была единым целым. Думаю, счeт будет 2-1 в нашу пользу», – заявил Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2016 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 19:10

      Самое трезвое мнение специалиста за последние дни, только насчет исхода матча он погорячился.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Андрей Ермошин 20 июня 2016, 20:12

      А что ему сказать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 20 июня 2016, 16:27

      Я бы взял в сборную Слона и они бы с Дзюбой эффективно взаимодействовали, а так атаки нет совсем.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июня 2016, 16:20

      Чего написал и так всем ясно, что нужно рвать Уэльс.

      1
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