Силкин: «Сборная России – один из аутсайдеров Евро-2016»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что тренерскому штабу национальной команды в преддверии матча со сборной Уэльса, следует отказаться от схемы с тремя номинальными нападающими в основном составе.

«Два матча с участием нашей команды были неудачными, причeм по игре. Англичане нас полностью переигрывали. Со Словакией мы могли бы сыграть вторым номером, тогда было бы больше предпосылок забить первыми. Сегодня решающая игра, и тренерскому штабу необходимо поломать голову над стартовым составом. Игра в три нападающих у нас не получается.

Уэльс – хорошая команда, с профессиональными игроками, но нельзя сказать, что она непроходимая. Если наша сборная подойдeт к игре в оптимальном составе, то фаворита в этой встрече не будет. Шансы есть и у нас, и у соперников. Конечно, хотелось бы, чтобы наши не вылетели с турнира, но по игре мы одни из аутсайдеров.

Сборной я желаю удачи и веры в себя. Очень важна самоотдача, чтобы команда была единым целым. Думаю, счeт будет 2-1 в нашу пользу», – заявил Силкин.