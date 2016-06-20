Словакия и Англия поспорят за первую строчку в группе B

20 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сыграют сборные Словакии и Англии. Англичане лидируют в группе, имея в своем активе четыре очка. У словаков на один балл меньше. Дабы остаться на первой строчке англичанам нужно как минимум не проиграть. К слову, при определенном раскладе Словакия может опуститься на последнее место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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