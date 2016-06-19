Сарсания: «Может, Широков решит уехать в Китай или арабские страны»

Футбольный агент Константин Сарсания поделился своим мнением о том, где может продолжить карьеру полузащитник Роман Широков, если его переговоры с ЦСКА о продлении контракта завершаться безрезультатно.

«Варианты найдутся. Другое дело финансовый вопрос. Уже вряд ли кто-то заплатит Роману такие деньги, как в «Спартаке», «Зените». Кто позовет? ЦСКА, «Зенит», «Спартак» – нет. «Локомотив» – вряд ли. В «Ростов» – точно не позовут. В «Краснодаре» уже был. Другие российские команды не способны много платить… Дилемма. Может, он решит в Китай уехать или в арабские страны. Посмотрим», – заявил Сарсания.