Сарсания: «У нас практически никто не соответствует уровню Евро-2016»

Футбольный агент Константин Сарсания прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

– У нас практически никто не соответствуют уровню, который нужен на Euro. В Словакии есть Хамшик из «Наполи», Шкртел, поигравший в «Ливерпуле». Вайсс – сразу видно, что человек был в хороших европейских клубах. А еще ведь Стох в запасе сидит. А у нас таковых нет. Дзагоев бы, конечно, выделялся в нашей сборной. Не зря же им интересовались европейские команды. А вы посмотрите на Польшу! Мы все говорим: поляки какие-то… А там – Левандовски, Блащиковски, Милик, Глик. А у нас таких нет! Мы варимся в собственном соку давно. Варимся и варимся. Вот и сварились…

– Оптимизма у вас маловато.

– Хорошо, обыграем мы сейчас Уэльс и выйдем из группы. А дальше то что?

– Попадем, скорее всего, на немцев.

– Да я даже не об этом. В глобальном смысле – что дальше? В 2008-м у нас были личности. Аршавин, Павлюченко, Жирков, Семак. Анюков тогда играл, Зырянов в середине поля. Это игроки, личности. Неспроста и «Зенит», и ЦСКА брали Кубок УЕФА. А сейчас обороне – под 30, новых не появилось... Где личности?

– Широков – личность?

– Роме уже 34. Тяжело теперь играть. Интенсивность выше, скорости выше. Трудно соответствовать. А у нас и так-то футбол в России академичный.