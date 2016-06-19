Канчельскис: «Игроки сборной России должны понимать, что матч с Уэльсом – их последний шанс на турнире во Франции»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о предстоящем россиянам матче против сборной Уэльса в заключительном туре группового этапа Евро-2016.

«Тактику на матч можно избрать любую – главное, чтобы футболисты поняли, что от них требует тренер, команды. Но на футбольном поле все иногда происходит по-другому. Очень важны будут максимальная самоотдача каждого футболиста, желание победить и неуступчивость в борьбе. Потому что единоборства будут вестись на каждом участке поля. И также нужно проявлять импровизацию в атаке, принимая нестандартные решения.

Все футболисты должны понимать, что это их последний шанс на турнире во Франции. А для кого-то – и последний чемпионат Европы. И, естественно, они должны биться до конца и добиваться победного результата. Думаю, что все понимают – надо выходить и обыгрывать сборную Уэльса.

Команда Уэльса никогда не будет изначально играть на ничью. У них нет такого понятия – сыграть на ничью. Они в этом не замешаны – выходя на поле, они играют в футбол. И валлийцы приучены – какой бы счет не был, всегда надо играть до конца. И болельщики поэтому и ходят на футбол – потому что они борются и играют до последних секунд матча, даже при счете 0:3. Так будет и завтра», – отметил Канчельскис.