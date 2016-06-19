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    Кучер: «На сборную Украины сейчас оказывается колоссальное давление, но мы своей игрой заслужили критику»

    Защитник сборной Украины Александр Кучер в интервью dynamo.kiev.ua рассказал о своих ожиданиях от матча против сборной Польши в заключительном туре группового этапа Евро-2016.

    — Польша – очень хорошая, сбалансированная команда, ее футболисты дополняют друг друга на поле, отлично перемещаются и быстро переходят от обороны в атаку. И они также отлично прессингуют и защищаются. Очень сильный соперник. Это совсем не та сборная Польши, с которой мы играли в отборочном цикле ЧМ-2014. Нужно уделить подготовке к предстоящему матчу много внимания.

    — Учитывая психологическое состояние сборной Украины, предстоящий матч будет, наверное, по-особому тяжелым?

    — Да, матч нас ждет непростой, учитывая колоссальное давление на команду сейчас. Своей игрой мы, конечно, заслужили ту критику, которая сейчас есть. Поэтому мы должны выходить и доказывать, что мы можем играть по-другому. Отдадим все силы, чтобы это сделать.

    — Чувствуется, что Фоменко прощается с командой? У него после Евро-2016 заканчивается контракт.

    — Не знаю... У нас есть еще одна игра, и он нас к ней готовит. Да и вообще, вопрос не ко мне. Наверное, после Евро-2016 все будет решаться.

    — Есть ощущение, что Шевченко в последнее время более интенсивно стал работать с командой. Он уже приспосабливается к роли главного тренера сборной Украины?

    — Он и раньше нас тренировал — с тех пор, как приступил к работе в сборной. Он ведь помощник главного тренера. Все идет своим чередом, ничего кардинально у нас не поменялось.

    — Сегодня у вас будет закрытая тренировка. Готовите на матч с Польшей какие-то секретные планы?

    — Да какие еще секретные планы? Все уже все видели... Пресса и все могут наблюдать за нашими тренировками. Никаких секретов у нас нет.

    — Почему все-таки сборная Украины так выступила в двух первых матчах на Евро-2016?

    — Вы сами видели, почему мы проиграли — футбольное поле это показало. Где-то, возможно, недооценили соперников. Наверное, надо было сыграть более агрессивно, и тогда мы сумели бы показать футбол, в который умеем играть.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 16:05
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