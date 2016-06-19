Карпин: «Кто может сдержать Бэйла? Да кто угодно»

Экс-полузащитник сборной России, главный тренер «Армавира» Валерий Карпин назвал главных претендентов на победу на Евро-2016, а также оценил шансы национальной команды в поединке заключительного тура группового этапа против Уэльса.

«Фавориты Евро? Думаю, как обычно: Испания, Германия. Еще Франция, потому что чемпионат домашний.

Конечно, у России есть шансы с Уэльсом. Посмотрим, воспользуются ли ими в понедельник. Кто может сдержать Бэйла? Да кто угодно», – сказал Карпин.