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    Карпин: «Кто может сдержать Бэйла? Да кто угодно»

    Экс-полузащитник сборной России, главный тренер «Армавира» Валерий Карпин назвал главных претендентов на победу на Евро-2016, а также оценил шансы национальной команды в поединке заключительного тура группового этапа против Уэльса.

    «Фавориты Евро? Думаю, как обычно: Испания, Германия. Еще Франция, потому что чемпионат домашний.

    Конечно, у России есть шансы с Уэльсом. Посмотрим, воспользуются ли ими в понедельник. Кто может сдержать Бэйла? Да кто угодно», – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.06.2016 14:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 июня 2016, 16:25

      лучше пусть запасные игроки его держат и не пускают на поле

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 19 июня 2016, 16:08

      Какой профессиональный футбольный анализ, браво!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 19 июня 2016, 15:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин как болтун был , так и остался! Его пожизненное место в таганроге!

      -5
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