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  • Дмитрий Комбаров: «Спартак» может бороться за чемпионство, но существует много факторов, которые не дают это делать»

Дмитрий Комбаров: «Спартак» может бороться за чемпионство, но существует много факторов, которые не дают это делать»

19 июня 2016, 13:19
10

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о том, в чем причина нестабильности результатов красно-белых.

«Если честно, нет объяснения. Такая проблема уже не первый год. Но мы ищем путь, как это исправить.

Какое место в стране команда занимает по уровню состава? В этом году заняли пятое место, а чемпионат был длинный. Значит, так и будем расценивать. Да, где-то повезло, где-то нет. Но подобное происходит не только у нас. Вообще мы можем бороться и за первое место: состав и коллектив очень хорошие, просто существует много факторов, которые не дают это делать», – сказал Комбаров.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (10)
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Maxim Nik
1466331937
Можете, боритесь!
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subbotaspartak
1466333887
Не выиграете вы ни шиша, Пока не вернётся спартаковская душа. А точнее - спартаковский дух, Чтобы значит всех в это - в пух...
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Serjoga
1466334058
Хреновому танцору что-то мешает!
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BoltCX
1466337390
Если Лестер расценивать по уровню состава, то им не светит первое место ни в прошлом ни в этом сезоне.
Ответить
nikita08
1466338459
Во всем виноват чубайс
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Atom2020
1466341860
Бездарное руководство тратит деньги на бездарных футболистов за редким исключением. По уровню финансирования - вроде приличный клуб, а по уровню игры - дворовая команда. Пока одни не начнут считать деньги, а вторые хоть как-то их отрабатывать будет ровно то же, что есть сейчас...
Ответить
maksspartak
1466349015
просто надо в футбол играть
Ответить
sargassov
1466368713
Ну, допустим 1 фактор - Федун
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Zeff
1466404226
Пятое, нет, пускай будет четвёртое ваше! Один из факторов Д.Комбаров.
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