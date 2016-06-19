Дмитрий Комбаров: «Спартак» может бороться за чемпионство, но существует много факторов, которые не дают это делать»

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о том, в чем причина нестабильности результатов красно-белых.

«Если честно, нет объяснения. Такая проблема уже не первый год. Но мы ищем путь, как это исправить.

Какое место в стране команда занимает по уровню состава? В этом году заняли пятое место, а чемпионат был длинный. Значит, так и будем расценивать. Да, где-то повезло, где-то нет. Но подобное происходит не только у нас. Вообще мы можем бороться и за первое место: состав и коллектив очень хорошие, просто существует много факторов, которые не дают это делать», – сказал Комбаров.