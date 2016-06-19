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    Дмитрий Комбаров: «Спартак» может бороться за чемпионство, но существует много факторов, которые не дают это делать»

    Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о том, в чем причина нестабильности результатов красно-белых.

    «Если честно, нет объяснения. Такая проблема уже не первый год. Но мы ищем путь, как это исправить.

    Какое место в стране команда занимает по уровню состава? В этом году заняли пятое место, а чемпионат был длинный. Значит, так и будем расценивать. Да, где-то повезло, где-то нет. Но подобное происходит не только у нас. Вообще мы можем бороться и за первое место: состав и коллектив очень хорошие, просто существует много факторов, которые не дают это делать», – сказал Комбаров.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    19.06.2016 13:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 июня 2016, 09:30

      Пятое, нет, пускай будет четвёртое ваше! Один из факторов Д.Комбаров.

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 19 июня 2016, 23:38

      Ну, допустим 1 фактор - Федун

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 19 июня 2016, 18:10

      просто надо в футбол играть

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 июня 2016, 16:11

      Бездарное руководство тратит деньги на бездарных футболистов за редким исключением. По уровню финансирования - вроде приличный клуб, а по уровню игры - дворовая команда. Пока одни не начнут считать деньги, а вторые хоть как-то их отрабатывать будет ровно то же, что есть сейчас...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Atom2020 19 июня 2016, 17:00

      Они не начнут, пока фанаты косяком ходят на "своего" Диму Аленичева. Смысл что-то менять, если и так заработок в порядке.
      + Дима распродажу воспитанников открыл, очень удобно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 19 июня 2016, 15:14

      Во всем виноват чубайс

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 июня 2016, 14:56

      Если Лестер расценивать по уровню состава, то им не светит первое место ни в прошлом ни в этом сезоне.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2016, 14:00

      Хреновому танцору что-то мешает!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2016, 13:58

      Не выиграете вы ни шиша,
      Пока не вернётся спартаковская душа.
      А точнее - спартаковский дух,
      Чтобы значит всех в это - в пух...

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 июня 2016, 13:25

      Можете, боритесь!

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