Нани: «Португалия полностью контролировала ход матча с Австрией»

Нападающий сборной Португалии Нани подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Австрии (0:0).

«Мы были обязаны побеждать, сделали все возможное. Делали все правильно, но мяч просто не шел в ворота.

Что я могу сказать? Мы не можем оправдываться, что создали много голевых шансов, а мяч просто не попал в ворота. Команда играла хорошо. Мы вновь показали, что можем играть в хороший футбол. Показали свое превосходство. Полностью контролировали ход матча против сильного соперника», – сказал Нани.