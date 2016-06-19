Сборная России отправилась в Тулузу

Уважаемые болельщики!
Прошу Вас настраиваться позитивно на игру сборной России, возможно завтра сборная покажет хорошую игру, как в игре с голландцами в 2008 году! Лучше пожелаем ей удачи! За Россию болеем мы казахстанцы и все представители постсоветского пространства!
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Тулузу, где в понедельник состоится матч против команды Уэльса. Напомним, что подопечных Леонида Слуцкого в поединке против валлийцев устроит только победа.
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— Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2016 г.