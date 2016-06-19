Сборная России отправилась в Тулузу

Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Тулузу, где в понедельник состоится матч против команды Уэльса. Напомним, что подопечных Леонида Слуцкого в поединке против валлийцев устроит только победа.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2016 г.