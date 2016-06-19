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    Сборная России отправилась в Тулузу

    Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Тулузу, где в понедельник состоится матч против команды Уэльса. Напомним, что подопечных Леонида Слуцкого в поединке против валлийцев устроит только победа.

    Источник: Twitter

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    19.06.2016 11:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +395

      meiram 19 июня 2016, 12:25

      Уважаемые болельщики!
      Прошу Вас настраиваться позитивно на игру сборной России, возможно завтра сборная покажет хорошую игру, как в игре с голландцами в 2008 году! Лучше пожелаем ей удачи! За Россию болеем мы казахстанцы и все представители постсоветского пространства!

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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > meiram 19 июня 2016, 17:37

      Болеть то мы конечно будем, и даже поражение, в очередной раз, простим, если только увидим, что и игроки сборной будут болеть за свое дело!!

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      Рейтинг: +407

      18JG 19 июня 2016, 11:40

      В Москву из Тулузы сразу отправятся?

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus > 18JG 19 июня 2016, 11:42

      ПОСЛЕ ФИНАЛА

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      Рейтинг: +407

      18JG > ilya43rus 19 июня 2016, 15:35

      Это называется "Я выбираю категорию "Шутки за 300"

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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > 18JG 19 июня 2016, 17:41

      Кто на Бали, кто на Майорку, а их бы, за проигрыш, в кутузу. Или на пляжи Сахалина ))

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