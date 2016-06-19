Кубок Америки-2016. Чили забил семь безответных голов в ворота Мексики, Варгас оформил покер

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Чили нанесла крупное поражение команде Мексики – 6:0. Четыре гола в составе победителей забил нападающий Эдуардо Варгас.

В следующем раунде турнира чилийцы встретятся с Колумбией, которая ранее в серии пенальти взяла верх над Перу.

Кубок Америки-2016. 1/4 финала

Мексика – Чили – 0:7 (0:2)

Голы: 0:1 – Пуч, 16; 0:2 – Варгас, 44; 0:3 – Санчес, 49; 0:4 – Варгас, 52; 0:5 – Варгас, 57; 0:6 – Варгас, 74; 0:7 – Пуч, 87.

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