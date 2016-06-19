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  • Кубок Америки-2016. Чили забил семь безответных голов в ворота Мексики, Варгас оформил покер

Кубок Америки-2016. Чили забил семь безответных голов в ворота Мексики, Варгас оформил покер

19 июня 2016, 06:55
16

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Чили нанесла крупное поражение команде Мексики – 6:0. Четыре гола в составе победителей забил нападающий Эдуардо Варгас.

В следующем раунде турнира чилийцы встретятся с Колумбией, которая ранее в серии пенальти взяла верх над Перу.

Кубок Америки-2016. 1/4 финала

Мексика – Чили – 0:7 (0:2)

Голы: 0:1 – Пуч, 16; 0:2 – Варгас, 44; 0:3 – Санчес, 49; 0:4 – Варгас, 52; 0:5 – Варгас, 57; 0:6 – Варгас, 74; 0:7 – Пуч, 87.

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Мексика Чили Варгас Эдуардо
Комментарии (16)
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Костя из Барселоны
1466308767
Мда... Смотрел матч, честно говоря очень жаль мексиканцев, они этого не заслужили, а особенно жаль Гильерме Очоа... Перед матчем у меня даже мыслей не было, что чилийцы могут победить, а на деле...
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absurd9
1466311663
бешеный футбик от чилийцев)
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Басмачи
1466312137
Браво Варгас!!!!
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Superviser77
1466312450
это мощно....
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palych1974
1466314155
Предполагал, что Чили выиграют, но чтобы так...
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fakel-vrn
1466315841
круто....учитывая то что и мексика не слабая команда
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ГераХэвиЛОКО
1466316849
Дак 6 или 7 забили
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ЖОРРО
1466324591
Надеюсь в плей офф евро тоже будет такое веселье)))) P.S. Хотя шансов на это очень мало...
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tanis 29
1466331008
как минимум неожиданный результат, только сможет-ли сборная Чили пройти следующий раунд?
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iron_Savior
1466357061
Как ни странно, Копа Америка в 2 а то и 3 раза интереснее Евро. Вчера смотрел Аргентина-Венесуэла. Там одни середнячки играют из чемпионата Венесэулы(!!), из сегунды и т.д. узнал там только Рондона. НО как они играли!! Вообще не ставили автобус, играли открыто. Было как минимум 3 4 100% шанса забить Аргам, но не повезло. А еще там очень классная организация. Никаких фаеров, драк и быдла! Могу с уверенностью сказать, что Копа намнооого лучше и интереснее Евро, как по игре, так и по организации. Просто КА начинается слишком поздно. Ну и там нет 100 милионных погба бейлов и т.д. зато с какой страстью там играют эти средненькие игроки уровня сегунды. Просто там звездный состав только у Аргов и Бразилов. Ну и есть конечно Алексис, Видаль, Хамес, Куадрадо. Если бы в условной Мексике играл бы Бейл, в Чили Погба, в Венесуэле Матюиди и т.д. и если бы КА начинался в 22:00 все бы смотрели его, а не Евро))
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