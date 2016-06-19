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    Моутинью: «Нам нравится наше положение перед последней игрой»

    Полузащитник сборной Португалии Жоао Моутинью поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Австрии (0:0). Перед заключительным матчем с Венгрией португальцы имеют два очка и находятся на третьей строчке.

    «Мы были на вершине, были лучшей командой на поле, но не смогли превратить свое превосходство в голы.

    Хорошо, что я стал игроком матча, но я уверен, что любой из нас отдал бы эту награду за победу. В обоих играх на этом турнире у нас были моменты, но мы не сумели забить больше одного гола.

    Мы все еще верим в наш потенциал. Мы должны использовать свои шансы и тогда сможем выиграть с разницей больше чем в один мяч, я уверен.

    Думаю, все игроки понимают, в каком положении мы находимся перед матчем с Венгрией. И нам такая ситуация нравится. Придется теперь идти ва-банк. В следующей игре мы постараемся сделать все возможное, и я уверен, что если мы продолжим так же работать, то выйдем в плей-офф», – сказал Моутинью.

    Источник: УЕФА

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    19.06.2016 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2016, 11:27

      Адреналинчик))

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