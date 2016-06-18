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Евро-2016. Португалия и Австрия сыграли вничью

18 июня 2016, 23:49
14

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Португалии и команда Австрии сыграли вничью со счетом 0:0. Отметим, что Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 79-й минуте.

Напомним, ранее в этой группе Исландия и Венгрия также разошлись миром. Таким образом, перед заключительным туром Венгрия имеет четыре очка, Исландия и Португалия – по два, у Австрии – один балл.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Португалия – Австрия – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Португалия: Патрисиу, Виейринья, Пепе, Р. Карвалью, Геррейру, Моутинью, Гомеш (Эдер, 83), В. Карвалью, Нани (Рафа, 89), Куарежма (Мариу, 71), Роналду.

Австрия: Альмер, Кляйн, Хинтреггер, Предль, Фукс, Харник, Баумгартлингер, Илсанкер (Виммер, 87), Алаба (Шепф, 75), Арнаутович, Сабитцер (Хинтерсер, 85).

Предупреждения: Куарежма, 31; Пепе, 40; Харник, 47; Фукс, 60; Хинтереггер, 78; Шепф, 86.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Австрия
Комментарии (14)
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Пчела 672
1466283230
Мда, Австирияки на данном чемпе показывают себя конкретными ссыкунами. Не ожидал. И эти парни, так блистательно вышли с первого места из группы.
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Тraumtanzеr
1466283332
Где-то в раздевалке плачет одна кристиночка.
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iron_Savior
1466284732
А вот и нежданчик...два, казалось бы, абсолютных фаворита болтаются на дне группы
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lex_ex
1466286125
Нормально
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roman230582
1466292641
Не удивлюсь если португалы из группы не выйдут, вечно расхлябанная какая-то команда у них. При том что есть реальные звезды, в отличии от России к примеру
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XaXatyn
1466296390
Сами себе жизнь усложняют
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солмон
1466296650
Всегда все бывает впервые...
Ответить
иван маташов
1466298162
эх не оправдали надежд
Ответить
RealArsenal
1466301239
Не его это турнир.
Ответить
Димон Алма-Ата
1466305881
А где мнение шотландского тренера? Или Австрия с Португалией очень много дали турниру?
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