Евро-2016. Португалия и Австрия сыграли вничью

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Португалии и команда Австрии сыграли вничью со счетом 0:0. Отметим, что Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 79-й минуте.

Напомним, ранее в этой группе Исландия и Венгрия также разошлись миром. Таким образом, перед заключительным туром Венгрия имеет четыре очка, Исландия и Португалия – по два, у Австрии – один балл.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Португалия – Австрия – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Португалия: Патрисиу, Виейринья, Пепе, Р. Карвалью, Геррейру, Моутинью, Гомеш (Эдер, 83), В. Карвалью, Нани (Рафа, 89), Куарежма (Мариу, 71), Роналду.

Австрия: Альмер, Кляйн, Хинтреггер, Предль, Фукс, Харник, Баумгартлингер, Илсанкер (Виммер, 87), Алаба (Шепф, 75), Арнаутович, Сабитцер (Хинтерсер, 85).

Предупреждения: Куарежма, 31; Пепе, 40; Харник, 47; Фукс, 60; Хинтереггер, 78; Шепф, 86.

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