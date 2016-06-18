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    Шпрыгин хочет вернуться во Францию на матч с Уэльсом

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что хочет посетить матч сборных России и Уэльса на Евро-2016. Напомним, Шпрыгин вместе с другими представителями ВОБ был депортирован из Франции.

    «В принципе, желание полететь на матч с Уэльсом есть, но решение приму сегодня вечером, когда приеду домой и увижусь с родными.

    Сейчас, когда мы решили свой вопрос, первым делом будем заниматься помощью осужденным ребятам. Понимаем, что и со стороны российских властей поддержка будет оказана. Есть три варианта развития событий: подавать апелляцию, но она может рассматриваться чуть ли не дольше, чем срок наказания; второй – сидеть, ничего не нарушая, и тогда выпустят через половину срока, но это самый неподходящий вариант; и третий – процедура экстрадиции, но это тоже все не быстро.

    Долетели мы отлично. Ушло какое-то время на процессуальные формальности в аэропорту. Но сегодня уже ночуем дома, увидим близких, так что все в порядке. Задержались мы, потому что когда граждане прилетают по процедуре выдворения, есть определенные технические моменты. А сотрудник был всего один, а нас 20 человек. Поэтому так долго», – сказал Шпрыгин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2016 23:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      ambassador1986 19 июня 2016, 11:18

      цивилизованно не умеют болеть, пусть посидят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 июня 2016, 00:09

      Денег много?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 19 июня 2016, 00:02

      добить англичанина

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 июня 2016, 23:55

      Упёртый парняга))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 июня 2016, 23:47

      Нах ты там нужен?

      3
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