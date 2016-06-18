Шторк: «Нельзя забывать, что Исландия – топ-команда»

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа против команды Исландии (1:1).

«Я горжусь тем, что моя команда так много владела мячом и играла в футбол, постоянно стараясь использовать побольше пространства. Мы достигли большого прогресса в последнее время и достойны таких результатов.

У Исландии много опыта – в этом была наша проблема. Если учесть их результаты в отборе против Чехии, Голландии и Турции, то это – топ-команда. Нельзя забывать об этом», – сказал Шторк.