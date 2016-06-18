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    Сигторссон: «Эта ничья – как поражение»

    Нападающий сборной Исландии Колбэйнн Сигторссон поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа против команды Венгрии (1:1). Напомним, венгры сравняли счет в концовке встречи благодаря автоголу

    «От победы нас отделяли всего несколько минут, но мы не сумели довести матч до нужного результата. Мы выигрывали много подборов, но нам нужно было быть спокойнее и просто играть в футбол.

    Мы хотели получить три очка, и они были так близко. Если бы вы только видели, какое разочарование царило в раздевалке. Эта ничья – как поражение», – сказал Сигторссон.

    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +790

      denisov 18 июня 2016, 22:32

      Обидно конечно. Удачи с Австрией

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