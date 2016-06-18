Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Если не победим Уэльс – что ж тут сделаешь. Значит, такой уровень футбола у нас»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями накануне матча третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса.

    «Нужно сыграть с Уэльсом в свой футбол. Если уровня нашей самоотдачи будет достаточно, тогда победим. Если нет – что ж тут сделаешь. Это футбол. Значит, такой уровень футбола у нас.

    Предсказать что-то сложно. Знаю, что команда серьезно готовится, настроена.

    Надеемся на положительный результат. Но еще раз скажу, что это футбол, это спорт», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июня 2016, 07:45

      Мудко и наму.ил, ему давно пора уходить из спорта. В РФС и РФПЛ пригласить
      специалистов и помоложе, и не для распила денег, а для дела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      robocop 19 июня 2016, 06:15

      Лимит ещё ужесточите...дебилы.И стенку вокруг своей "супердержавы" постройте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      dobrynia 19 июня 2016, 06:12

      Рыба гниет с головы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 19 июня 2016, 01:52

      Да это такой уровень, и не только в футболе. А все потому, что аля мутко трутся в руководстве. Человек должен переживать за дело, быть профи, уважаемым обществом, объективно оценивать ситуацию, а здесь констатация фактов. Надо идти вон гр. мутко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 19 июня 2016, 01:45

      Мудко даже не в курсе,что один из Камбаровых чуть-ли не до четверть-финала собрался идти) ил итти(или ёпти)
      Короче,запутался))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 июня 2016, 01:40

      Ытаада ытаа! Кыайыахтара! Россия победить! Уруй!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 июня 2016, 01:23

      После слива Мутный скажет, что почти получилось у нас на самом деле великолепная команда, просто Иисус, Аллах, в это время кутили в КрейзиДейзи вместо помощи на Евро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 июня 2016, 00:47

      А по уровню зарплаты, так у нас все топ-футболисты, вот только отрабатывать эту зарплату никак не научатся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 июня 2016, 00:12

      Мутко, да ты адмирал Ясенхуй.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 19 июня 2016, 00:03

      а ты не хороший человек еще и гадишь российскому футболу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11