Бэйл: «У нас хорошие шансы в игре с Россией, мы уверены в своих силах»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

«За нас болеет вся страна – это просто невероятно. Мы будем играть ради болельщиков на стадионе и вне его, ради оставшихся дома фанатов и ради себя. Мы добьемся успеха.

Мы должны быть хорошо готовы к игре с Россией и постараться победить во что бы то ни стало. У нас трудолюбивые игроки – это приносит нам успех. Думаю, что у нас хорошие шансы в матче с Россией.

У соперника великолепная команда, и матч не будет легким, но мы уверены в своих силах», – приводит слова Бэйла сайт Футбольной ассоциации Уэльса.