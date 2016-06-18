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  • Бэйл: «У нас хорошие шансы в игре с Россией, мы уверены в своих силах»

Бэйл: «У нас хорошие шансы в игре с Россией, мы уверены в своих силах»

18 июня 2016, 20:08
9

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

«За нас болеет вся страна – это просто невероятно. Мы будем играть ради болельщиков на стадионе и вне его, ради оставшихся дома фанатов и ради себя. Мы добьемся успеха.

Мы должны быть хорошо готовы к игре с Россией и постараться победить во что бы то ни стало. У нас трудолюбивые игроки – это приносит нам успех. Думаю, что у нас хорошие шансы в матче с Россией.

У соперника великолепная команда, и матч не будет легким, но мы уверены в своих силах», – приводит слова Бэйла сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Уэльс Россия Бэйл Гарет
Комментарии (9)
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Димон Алма-Ата
1466270191
Ободок мозг ему сосем надовил. Хрен им, а не победа.
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18JG
1466271083
Главное не фолить возле штрафной, а то Гарет пополнит свой лицевой счет еще одним козырным штрафным ударом.
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kauk
1466273979
21 июня сборная России прилетит домой
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Muhametshin
1466274015
Болеем за Уэльс куда деваться, вперёд валийцы
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lebron777
1466276630
.......вам , поняли.. .... Вадим.
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Андрей Ермошин
1466276760
Как не печально, но Бэйл прав, за исключением того, что у соперника великолепная команда.
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