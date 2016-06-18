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    Бэйл: «У нас хорошие шансы в игре с Россией, мы уверены в своих силах»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

    «За нас болеет вся страна – это просто невероятно. Мы будем играть ради болельщиков на стадионе и вне его, ради оставшихся дома фанатов и ради себя. Мы добьемся успеха.

    Мы должны быть хорошо готовы к игре с Россией и постараться победить во что бы то ни стало. У нас трудолюбивые игроки – это приносит нам успех. Думаю, что у нас хорошие шансы в матче с Россией.

    У соперника великолепная команда, и матч не будет легким, но мы уверены в своих силах», – приводит слова Бэйла сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 20:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 18 июня 2016, 22:06

      Как не печально, но Бэйл прав, за исключением того, что у соперника великолепная команда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 18 июня 2016, 22:03

      .......вам , поняли.. ....
      Вадим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 18 июня 2016, 21:20

      Болеем за Уэльс куда деваться, вперёд валийцы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > Muhametshin 19 июня 2016, 00:09

      Ты чего, тронулся на нервной почве?

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 18 июня 2016, 21:19

      21 июня сборная России прилетит домой

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > kauk 19 июня 2016, 00:11

      Ну если только пивка попить за победу и обратно)))

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 18 июня 2016, 20:31

      Главное не фолить возле штрафной, а то Гарет пополнит свой лицевой счет еще одним козырным штрафным ударом.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 июня 2016, 20:16

      Ободок мозг ему сосем надовил. Хрен им, а не победа.

      3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > Димон Алма-Ата 19 июня 2016, 00:10

      Солидарен))) Дурных со штрафных закладывает и воодушевился)) Отдохни мордастый)) А нашим всё таки пора раскачаться!

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