Вице-президент «Лестера»: «Думаю, Варди останется»

Вице-президент «Лестера» Айаватт Сривадханапрабха прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Джейми Варди в «Арсенал».

«Новости будут очень скоро, но я думаю, что он станется. Думаю, так и будет, посмотрим.

Нам нужно построить команду. Мы продолжаем верить в то, что может добиться чего-то особенного в АПЛ и Лиге чемпионов.

Лига чемпионов станет для «Лестера» чем-то удивительным, так что давайте дождемся. «Лестер» – андердог, и мы все еще можем играть как андердог», – сказал Сривадханапрабха.