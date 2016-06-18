Главный тренер сборной Шотландии: «Кроме футбольных хулиганов и насилия, Россия ничего не дала Евро-2016»

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан выразил мнение, что национальная команда России должна покинуть Евро-2016 после окончания группового этапа.

«От вылета сборной России с Евро-2016 все только выиграют. Будет лучше, если она следующим же рейсом улетит обратно в Москву. Эта сборная ничего не дала этому турниру, кроме своих футбольных хулиганов и насилия.

Я надеюсь, Уэльс вышибет их из турнира на следующей неделе. Хочется, чтобы на Евро продолжали выступать команды, которые в состоянии что-либо предложить своей игрой. Несомненно, Уэльс в этом плане гораздо полезнее России», – написал Стракан в своей колонке в «Daily Record».

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