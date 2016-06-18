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  • Главный тренер сборной Шотландии: «Кроме футбольных хулиганов и насилия, Россия ничего не дала Евро-2016»

Главный тренер сборной Шотландии: «Кроме футбольных хулиганов и насилия, Россия ничего не дала Евро-2016»

18 июня 2016, 15:27
96

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан выразил мнение, что национальная команда России должна покинуть Евро-2016 после окончания группового этапа.

«От вылета сборной России с Евро-2016 все только выиграют. Будет лучше, если она следующим же рейсом улетит обратно в Москву. Эта сборная ничего не дала этому турниру, кроме своих футбольных хулиганов и насилия.

Я надеюсь, Уэльс вышибет их из турнира на следующей неделе. Хочется, чтобы на Евро продолжали выступать команды, которые в состоянии что-либо предложить своей игрой. Несомненно, Уэльс в этом плане гораздо полезнее России», – написал Стракан в своей колонке в «Daily Record».

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Шотландия Стракан Гордон
Комментарии (96)
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srg38
1466254342
3,14дарас
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kykyi
1466254700
Все верно.
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андрей андреев
1466256181
Какие вежливые люди на сайте.
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Саня БУБА
1466256791
.....хотя и по делу он прав в отношении нашей сборной, но!!!!...как играла чехия в отборе и как она играет сейчас?...то же самое касается исландии и сев. ирландии.....уверен, шотландия играет сегодня слабее даже наших увольней!!!...наши тренеры не высказывались в таком ракурсе (типа надо валить с евро) про другие сборные ни на евро, ни до него!!!!...учитывая все вышесказанное, можно сделать вполне логично вытекающий из этого вывод: очередная провокационная шняга от американских давалок - вся британия со всеми ее островами, вся скандинавия с финляндией (что особенно прискорбно), вся европа кроме наших друзей греков (ну и немного, итальянцы)!!!...такая фраза не удивляет, все спланировано, проплачено и это только начало.....лучшим ответом на все провокации будет победа над всеми последующими командами и тогда можно будет спросить за базар с шотландца....о пока можно только возмущаться и исходить желчью, чего ни кому не советую!!!
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lekseij2007
1466257593
Блин... Как мне не прискорбно это осознавать , но он прав :(((((
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18JG
1466257678
Россия на Евро, а скотландцы дрочат хуйца дома :(
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diadushka
1466257683
"Главный тренер сборной Шотландии, мы в корне не согласны против ваших выпадов, поскольку наши болельщики самые миролюбивые и дружелюбные, а наш футбол - самый зрелищный и красивый". Нижеподписавшиеся комменты, вы этот довод имели в виду, оскорбляя Г.Стракана?))) Или просто если нам что-то не нравится, мы обольем всех говном, прав-неправ - неважно!!! Против нас - значит пи....расы))) Я тоже написал правду, давайте, обливайте и меня грязью)
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Тoм
1466257721
Человек, который не замечает беспорядки болельщиков Испании, Турции, Швеции, Хорватии - а замечает только Россию - предвзят. У тебя кишка тонка указать на беспредел английских болельщиков, которые громят витрины, поджигают дома, дубасят полицейских, издеваются над детьми, просящими милостыню на улице. Закрыл глаза - и не увидел. Болельщики из России помешали. Ты просто трус и невежда, не имеешь право называться мужчиной, провокатор-попугай.
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de bruyne
1466258632
Ты еще стране что творится не знаешь... Сирия и тд сразу помош а своим не черта... пенсионеры даже норм фрукт купит не могут камунал налог везде имеет страна...
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nikkevin
1466261620
В крупных городах европейских туристов не мутузят ещё, сами же на неприятности нарываются, провокация за провокацией, давят со всех сторон гниды, видимо без войны не обойдётся, такая ненависть к европейцам и к америкосам. Некоторые скажут, обычные граждане не причём, согласен, но вы думаете после втирания гнид из их правительства и сми они к нам относятся как? да как к быдлу и корню всего зла.
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