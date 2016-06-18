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    Глава ВОБ: «Мы приняли решение, что искать правды у французов бесполезно»

    Как рассказал журналистам глава ВОБ Александр Шпрыгин, болельщики, которым грозит депортация из Франции, намерены попасть на матч Евро-2016 Россия – Уэльс.

    «Весь день накануне мы думали, что делать. Все 20 человек пообщались и приняли решение, что искать правды у французов бесполезно. Проще добраться на родину. Все мы знаем, что невиновны, что ничего не делали.

    Многие, кстати, изъявили желание – раз уж гостиницы и билеты на матч в Тулузе остались – из России снова полететь во Францию и пойти на игру с Уэльсом. Сам я, пока не взойду на борт русского самолета и не окажусь на взлетной полосе, не поверю французам. Опять-таки нет гарантий, что если мы прилетим на матч в Тулузе, там нас не «завернут» по новой», – сказал Шпрыгин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2016 09:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +348

      343443 18 июня 2016, 17:08

      Конечно бесполезно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июня 2016, 11:33

      Чего молотит?
      Если депортируют, на несколько лет въезд в шенген закрыт.
      Теперь только Волгарь-Кайрат.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > kykyi 18 июня 2016, 13:10

      у них не депортация вообще-то, а выдворение из страны. Они серьезно могут в мск прибыть и улететь обратно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > талхк 18 июня 2016, 15:04

      То же яйцо, только в профиль.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kykyi 18 июня 2016, 16:28

      Разные вещи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Тraumtanzеr 18 июня 2016, 16:54

      Визу, один хер не получат. тем более. что их именно депортируют.

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 18 июня 2016, 11:01

      дебил

      5
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      Рейтинг: +6

      KWN37 18 июня 2016, 10:30

      Прям все белые и пушистые, не можете себя прилично вести-волчий билет и на выход...болельщики мля

      1
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      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > KWN37 18 июня 2016, 11:18

      какой нах прилично??? когда флаг твоей страны топчат какая то пид.р.расня, или освистывают твой гимн и оскарбляют твоего президента, пускай вообще спасибо скажут что их за это мачетами непоотхирячили

      -3
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      Рейтинг: +34

      Fomich > STAFOR13 18 июня 2016, 12:05

      топчИт, оскОрбляют...
      Маче́те (исп. machete) — длинный (часто более 50 см), обычно тонкий (до 3 мм) и широкий нож. Клинок с односторонней заточкой, выпуклым лезвием, иногда с загнутым к лезвию остриём.В Латинской Америке и других тропических странах используется как сельскохозяйственное орудие для уборки сахарного тростника, бананов и др., а также как универсальный инструмент в джунглях, в частности для прорубания троп в густых зарослях.
      далее проверочное слово- х.Е.р, непоот....рАчили))))
      Смотри меньше телевизор- больше внимание изучению русского языка

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Fomich 18 июня 2016, 12:19

      чувак если ты хотел выебн.тся то у тебя не получилось, я писал это в спешке и на всякий пожарный тебе, на это сайте как в ворде ошибки подчёркиваются, я телевизор только включаю когда там идёт футбол и любому человеку ясно кто начал все эти бойни, а крайние мы только потому что мы из России, даже Путину стало смешно как нас там описывают, что наши 200 фанатов избивают там, чуть ли не весь Марсель, но при этом начали не наши фанаты бутылками и тд кидатся а англососы котоые потом пошли жаловатся что 200 руских парней имеют их тысячные толпы

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > STAFOR13 18 июня 2016, 13:27

      Недавно смотрел по тележку,как американцы сжигают свой флаг и факают своего президента.рядом стоит полиция.И никакой реакции.наши дедушки тоже рвали российский флаг(царский) и целовали флаг СССР.Думаю фотки остались,надо всех в Сибирь

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 18 июня 2016, 10:18

      и на нашей улице праздник будет,два года осталось

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 18 июня 2016, 10:09

      "Все мы знаем, что невиновны, что ничего не делали."

      Они то же самое говорят. Это наверн болелы Хорватии и Чехии были)

      -3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 июня 2016, 10:09

      Подайте на них в Страсбургский суд и потребуйте компенсацию в четырех кратном размере, за отель, за билеты на самолет, за билеты на футбол и моральную компенсацию . . .

      3
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