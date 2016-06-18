Иньеста: «Ставлю игрокам и фанатам по десять баллов из десяти»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Турции (3:0).

«По ходу турнира мы должны набирать обороты, хорошо справляться со своей работой и минимизировать плохие стороны. Сегодня мы это и сделали.

В матче против Чехии нам было тяжело показывать интенсивный футбол – та игра была первой. Сегодня после первого гола все успокоилось, и мы взять мяч под контроль. Так что ставлю десять баллов из десяти игрокам и фанатам, которые невероятно поддерживали нас», – сказал Иньеста.