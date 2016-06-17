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    Модрич пропустит матч c Испанией из-за травмы

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными Хорватии и Чехии (2:2) полузащитник хорватов Лука Модрич получил травму.

    Футболист был заменен на 62-й минуте, когда вместо него на поле вышел Матео Ковачич.

    По словам доктора сборной Хорватии, Модрич не сможет принять участия в матче третьего тура группового этапа против команды Испании. О характере повреждения и сроках восстановления пока ничего не сообщается.

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    Источник: Twitter

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    17.06.2016 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      Axidan 17 июня 2016, 22:34

      Очень жаль. Хорватия заслуживает выйти из группы. Надеюсь это произойдет. Считаю их одной из лучших сборных мира на данный момент.

      0
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      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 17 июня 2016, 21:50

      ))

      0
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      Рейтинг: +69

      tembot07 17 июня 2016, 21:45

      вот это потеря

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