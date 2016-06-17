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    Орлов: «Один англичанин в коме, болельщик. Как думаете, поедут англичане на ЧМ в Россию?»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о беспорядках в Марселе с участием болельщиков сборных России и Англии.

    «Вот я не знаю, зачем русские болельщики влезли в эту драку между англичанами и местными ребятами из Марселя. Этого не надо было делать. Этот паб ирландский, я 18 лет назад был возле него, когда был чемпионат мира, и тоже попал в подобную ситуацию. Значит, англичане, приезжая на материк, как они сами говорят, здесь отрываются. В Англии они себе этого не позволяют. И по пять-шесть-семь-восемь кружек пива. И начинают вести себя неприлично, ну, то есть вызывающе: кричат, вроде бы никого не задирают, ничего.

    И тут местные ребята — а надо знать марсельцев, марсельцы ребята с характером, очень умеющие постоять за себя и не лезущие за словом в карман. И они пришли — и тогда, 18 лет назад, и сейчас — они пришли показать, что, мол, вы здесь не хозяева, вы здесь гости, ведите себя прилично. Ну, это определeнно вызывает у пьяных людей такое отрицание — и началось.

    И тут где-то рядом были русские. Получается, что у русских какие-то бойцы, которые приехали специально подраться, вот те, которых сейчас домой отправляют. Это такая категория людей, которые ездят на турниры, как этот, для того, чтобы почесать кулаками. Но то, что может быть, что могут вообще убить… Один англичанин тут в коме, болельщик. Поэтому арестовывают наших, ищут, кто это мог быть», – сказал Орлов.

    Также он выразил уверенность в том, что эти события отразятся на чемпионате мира 2018 года.

    «А как вот сейчас наши взаимоотношения с болельщиками Англии? У нас чемпионат мира. Как вы думаете, поедут англичане в Россию или нет? Нет, они не поедут. Они рисковать не будут. Это раз. Во-первых, весь мир сейчас смотрит на действия российского государства, как мы сами осудим поведение своих болельщиков. Это сейчас самое главное. Если мы не сделаем сейчас жесткие выводы, то это может наложить очень серьезную тень на предстоящий чемпионат мира и вообще на его проведение».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    17.06.2016 20:18
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 июня 2016, 07:16

      Пьяное английское быдло, засирающее Марсель? Нужны ли они на ЧМ 2018 в России? Нет, не нужны.

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      Рейтинг: +183

      бочаров 18 июня 2016, 04:46

      Не бзди Гена накажут у нас наших так они всё равно по амнистию попадают

      0
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      Рейтинг: +28

      absurd9 18 июня 2016, 04:35

      А плевать.

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      Рейтинг: +362

      sargassov 18 июня 2016, 04:07

      Осознание, что можно отхватить за свои действия по полной будет перед всеми, кто в 18 году пересечет границу

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 18 июня 2016, 01:38

      А кому эти беспредельщики английские нужны? Ни играть, ни болеть они не умеют.

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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июня 2016, 23:18

      Почему побили англичан? Не французов, не немцев. Может дело в том, что кто-то сам буйный был, но в итоге огреб? А для того, чтобы поехать на ЧМ, туда надо сначала отобраться.

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      Рейтинг: +17

      Синий слон 17 июня 2016, 23:00

      Пора на пенсию. Дальше будет только хуже, в плане комментария. Найдутся те, кто скажет ему - стой?
      БЫЛ хороший комментатор. Но сейчас, извините, возраст.

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      Рейтинг: +108

      Axidan 17 июня 2016, 22:32

      Кто захочет посмотреть футбол - тот приедет, это все понятно. Но отморозков среди фанатов, которые ездят на футбол только ради махачей, тоже забывать не нужно. Он это вам пытается донести. Нельзя быть быдлом, ребята. Накосячили - получите по заслугам. И страна должна принести свои извинения. Это нормально, и стыдного тут нет ничего. Это "по-человечески".
      p.s. И хорватов это тоже касается.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 17 июня 2016, 22:07

      И нахрен они тут никому не нужны.Пьяное трусливое быдло пускай у себя пасется.

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 июня 2016, 21:31

      Приедут сугубо болельщики,а не эти пьяные ......

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