Конте: «Кто мог ожидать, что мы выйдем в плей-фф после двух сыгранных матчей?»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте остался доволен игрой своих подопечных в победном матче второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Швеции (1:0).

«Очень сложная и грубая игра. Шведы делали все для того, чтобы лишить нас мяча, прежде чем игроки моей команды успевали от него избавиться. Даже в таких условиях нам удавалось создавать моменты. Помимо гола мы также попали в штангу.

Кто мог ожидать, что мы выйдем в плей-фф после всего двух матчей? Мои подопечные проделали сегодня хорошую работу», – сказал Конте.