Канчельскис: «Сборная России два матча проводила в меньшинстве»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подверг критике игру нападающего национальной команды Александра Кокорина в первых двух матчах Евро-2016 против Англии и Словакии.

«На протяжении двух матчей мы играли в меньшинстве, потому что Кокорин не играл, он был статистом на футбольном поле. Как может нападающий за две встречи ни разу не пробить в створ ворот? Мы действительно играли вдесятером, а это очень сложно.

Я бы не стал ставить его на игру с Уэльсом. В этом поединке нам необходимо играть в атакующий футбол, с двумя нападающими – Смолов-Дзюба. Мне также непонятно, почему пара Смолов-Мамаев не играет вместе в сборной, зато играет молодой парень Головин«, – сказал Канчельскис.