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    Нету: «Луческу тренирует 40 лет, он хороший тренер»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего сезона под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

    «Луческу тренирует 40 лет. Он хороший тренер. «Шахтер» показывал достойные результаты. Надеюсь, у нас также все будет хорошо.

    Да, сейчас отправляемся на сборы. Уверен, будут хорошие условия, и надеюсь, погода не подведет. Мы привыкли, что часто находимся в разъездах, это часть подготовки. Будет порядка 10 товарищеских игр. Важно подготовиться к началу чемпионата и к матчу за Суперкубок России с ЦСКА«, – сказал Нету.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 15:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2016, 00:09

      хватит уже пора на пенсию

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 июня 2016, 20:04

      Лизнул.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 17:31

      Нету,похвали, похвали Луческу.

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