Нету: «Луческу тренирует 40 лет, он хороший тренер»

хватит уже пора на пенсию
Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего сезона под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.
«Луческу тренирует 40 лет. Он хороший тренер. «Шахтер» показывал достойные результаты. Надеюсь, у нас также все будет хорошо.
Да, сейчас отправляемся на сборы. Уверен, будут хорошие условия, и надеюсь, погода не подведет. Мы привыкли, что часто находимся в разъездах, это часть подготовки. Будет порядка 10 товарищеских игр. Важно подготовиться к началу чемпионата и к матчу за Суперкубок России с ЦСКА«, – сказал Нету.