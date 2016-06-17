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    Балахнин: «В эпизоде с голом Гамшика Шатов и Головин отвлеклись. Это непозволительно»

    Ассистент главного тренера сборной России Сергей Балахнин подчеркнул, что национальная команда сделала выводы после поражения в матче со Словакией (1:2).

    «Поражение от Словакии не прошло бесследно. Но мы с достоинством выходим из ситуации. Пока мы не начали наигрывать тактические варианты. В эпизоде с голом Гамшика Шатов и Головин отвлеклись. Это непозволительно. Они должны были перекрывать зоны. Кокорин сыграл не в свою силу.

    Мы не считаем, что поражение от Словакии связаны с кадрами. Ошибки не носили системный характер. Мы настолько увлечены турниром, что не думаем на тему беспорядков», – сказал Балахнин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 14:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 июня 2016, 17:51

      Там,похоже,весь тренерский состав тщательно подобрали....Один другого хлеще ! Вдумайтесь в слова этого оленя: "Но мы с ДОСТОИНСТВОМ выходим из ситуации.(!!!)Пока мы не начали наигрывать тактические варианты".... Это видно по игре сбродной команды.Стало быть,это и есть военная тайна Слуцкого ! (Чтобы враг не подглядел оригинальные задумки физрука,игроки получат секретные пакеты за час до игры с Уэльсом).

      0
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 17 июня 2016, 16:07

      Не знаю кто отвлекся в РПФЛ, взяв Слуцкого и тебя в сборную. Физкультурники хреновы!

      2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 17 июня 2016, 15:32

      Отвлеклись? Отвлеклись? Как можно отвлечься от игры в матче на главном турнире континента играя за сборную страны?
      Кокорин не сыграл в свою силу? Я думаю он как раз во всю силу и играет давно уже, только вот сил только на РФПЛ хватает!

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      Рейтинг: +345

      zadira56 > Nayturs 17 июня 2016, 18:05

      Телка красивая в это время мимо шла,вот и отвлекся)

      -1
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