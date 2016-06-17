Кокорин: «Критика в наш адрес? Все по делу»

Кокорин, как и большинство игроков мыслями уже в отпуске. Уэльс будет играть только на победу, ведь поражение может оставить их за бортом чемпионата, если Англия и Словакия сыграют в ничью. Исходя из этого, нашим ничего не светит, потому как по самоотдаче, боевитости, игроки Уэльса на три ступени выше наших горе футболистов.
Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.
«Подготовка идет к последнему матчу в группе, к самому важному. Более-менее настроение стало получше, стараемся побыстрее отойти от поражения и максимально сосредоточиться на игре. Понятно, что случай Греции на Евро 2012 года — хороший пример, но про это сейчас никто не думает. Все зависит от нас. Все понимают, что нужна только победа. Думаю, мы постараемся сделать все, чтобы взять три очка.
Критика в наш адрес? Все по делу. Все хотят видеть результат – и забитые голы, и победу. Много ли сил отнимает оборона? Вы видели, что любая команда делает абсолютно то же самое, было бы глупо на это жаловаться», – сказал Кокорин.