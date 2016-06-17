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    Кокорин: «Критика в наш адрес? Все по делу»

    Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

    «Подготовка идет к последнему матчу в группе, к самому важному. Более-менее настроение стало получше, стараемся побыстрее отойти от поражения и максимально сосредоточиться на игре. Понятно, что случай Греции на Евро 2012 года — хороший пример, но про это сейчас никто не думает. Все зависит от нас. Все понимают, что нужна только победа. Думаю, мы постараемся сделать все, чтобы взять три очка.

    Критика в наш адрес? Все по делу. Все хотят видеть результат – и забитые голы, и победу. Много ли сил отнимает оборона? Вы видели, что любая команда делает абсолютно то же самое, было бы глупо на это жаловаться», – сказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 14:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 18:22

      Кокорин, как и большинство игроков мыслями уже в отпуске. Уэльс будет играть только на победу, ведь поражение может оставить их за бортом чемпионата, если Англия и Словакия сыграют в ничью. Исходя из этого, нашим ничего не светит, потому как по самоотдаче, боевитости, игроки Уэльса на три ступени выше наших горе футболистов.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 17:38

      За две игры ноль на поле, а рассуждает за всю команду. С Уэльсом сидеть тебе
      на лавке нужно.

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 > vladimir-7 17 июня 2016, 19:32

      а кому выходить в нападении? дзюба ноль, кокора хоть бегает а артем с марта не в форме

      1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 17 июня 2016, 16:38

      Вечно опираетесь на примеры других стран. Типа вон Греция смогла

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 июня 2016, 15:38

      Так обороняйтесь а не языком мелите ! Любая команда ха ха ха ! Если Польша оборонялась то они у Германии пару очков отобрали , а сборная РФ занимается не пойми чем ,но точно не обороной !

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 17 июня 2016, 15:30

      нападающий....не попавший ни разу в створ ворот за две игры

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 17 июня 2016, 14:57

      Телодвижений что-то не видно, мосье Кокорин

      3
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