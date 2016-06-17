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    «Крылья Советов» намерены сохранить Яковлева

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что в клубе намерены сохранить полузащитника Павла Яковлева, который выступал за самарцев в прошедшем сезоне на правах аренды из «Спартака».

    «Мы планируем оставить Павла Яковлева в «Крыльях» на следующий сезон. По Адису Яховичу в клубе никаких предложений нет. Ряд футболистов сфере наших интересов находятся уже давно, сейчас ведем переговоры по их приобретению. В частности, предметно рассматриваем кандидатуру форварда из команды РФПЛ. Это быстрый, техничный футболист.

    К сожалению, не всегда нам удается выиграть конкуренцию за игрока – в финансовом плане «Крыльям» тяжело тягаться с более обеспеченными клубами», – сказал Шляхтин.

    Источник: Rusfootball.info

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    17.06.2016 14:25
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