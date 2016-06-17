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    Ещенко: «Уже почувствовал спартаковский воздух»

    Новичок «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от своего пребывания в стане красно-белых.

    «Уже почувствовал спартаковский воздух в музее. Было интересно посмотреть на личные вещи основателей «Спартака», футболки легендарных ветеранов команды, узнать, какие раньше были бутсы, да и вообще вся экипировка. С базой досконально в первое утро познакомиться еще не успел. Зато многих ребят уже знал и даже успел пообщаться с Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым. А вообще все ребята и тренерский штаб дружелюбно встретили меня и пожелали удачи. Сразу видно — с атмосферой в команде проблем нет.

    Конечно, соскучился по играм в сборной России. Хотелось бы там оказаться снова, хотя понимаю: у каждого тренера свое видение состава. Легче ли попасть в сборную из «Спартака»? Я и из «Анжи», который боролся за выживание, попадал в национальную команду при Фабио Капелло. Но если твоя команда борется за высокие места и выступает в еврокубках, как сегодняшний «Спартак», то на ее игроков тренерский штаб сборной неизменно обращает внимание», – отметил Ещенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 14:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +87

      Polilux 19 июня 2016, 01:50

      Скотина !

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2016, 22:03

      Приехал на базу, осмотрелся, зашел в туалет - и тут вдруг как почувствовал спартаковский дух!!! А потом оказалось, что это Зе Луиш вчера перед сном фасоли объелся, который до меня сюда заходил. Такой спартаковский дух получился, что даже дезодорант не справляется! - новичок «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от своего пребывания в стане красно-белых

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 июня 2016, 10:02

      Быстро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3933

      Kollljan 17 июня 2016, 18:01

      В любом свинарнике такой дух.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 17 июня 2016, 17:01

      Спартак - душа народа!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Maxim Nik 17 июня 2016, 18:19

      Израильского, что ль?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 17 июня 2016, 17:00

      А СТЕНОЧКИ ,ЗАБЕГАНИЯ И СПАРТАКОВСКИЙ ДУХ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ ?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 16:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага. Затхлый с плесенью.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 17:28

      затхлый с плесенью это в газовом болоте, продажных и вороватых

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 17:36

      не думаю что Спартак пахнет твоей мамашей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Тraumtanzеr 17 июня 2016, 18:19

      Тут ты прав. Потому что Спартак пахнет ТВОЕЙ мамашей. Я же русскими буквами выше написал: Спартак пахнет затхлостью и плесенью. По русски понимаешь, нет? Чурка ты тупая.

      Твой удел - сосать постоянно. Сядь, подумай. Вытри с губ сперму, урод.

      -3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 июня 2016, 15:24

      гавна

      -3
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      Рейтинг: +40

      PESHES 17 июня 2016, 14:24

      Да душком старины запахло))) Ведь свежего в музее и нет ничего)

      -1
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