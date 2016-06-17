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    Маурисио: «Не смогу выступать за сборную России, поскольку уже заигран за Бразилию»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио дал понять, что не сможет выступать за сборную России и будет считаться легионером в РФПЛ.

    «Когда я был молодой, играл за Бразилию в турнире под эгидой ФИФА, поэтому теперь буду считаться легионером. За Россию играть не смогу. Но сейчас я буду болеть за Россию на чемпионате Европы во Франции, потому что Бразилия вылетела из Кубка Америки.

    Хочу поблагодарить команду, президента и друзей — только благодаря им я показал себя и подписал долгосрочный контракт с «Зенитом», – сказал Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 17 июня 2016, 15:36

      отмазался грамотно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 июня 2016, 13:58

      вот кому кому а тебе бы в сборной был бы рад

      2
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