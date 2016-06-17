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    Дмитрий Комбаров: «Цель минимум для сборной России – полуфинал Евро-2016»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

    — Цель-минимум для сборной России — выйти из группы. Не слишком слабо?

    — Это не цель-минимум. Минимум — полуфинал. Просто если поэтапно разбирать задачи, то сначала — победа в каждом матче, потом — выход в плей-офф.

    — Кого считаете главным фаворитом Евро?

    — Испанию, Германию. Но футбол такая вещь, что результаты могут быть непредсказуемыми.

    — Леонид Слуцкий перед турниром прилично нагружал игроков. Какой тренер гонял больше всех?

    — У Кобелева были очень тяжелые тренировки на сборах. И у Карпина в первые два года. Труднее всего давался бег на длинные дистанции. Скажем, пять раз по тысяче метров. Причем эту тысячу ты должен пробежать за определенное время. А большие нагрузки вообще характерны перед крупными турнирами. Сначала идет закладка фундамента, базы, дальше отрабатываем тактические действия. Все-таки Евро — турнир краткосрочный, к нему надо точечно готовиться.

    — С приходом Слуцкого атмосфера в сборной изменилась?

    — Конечно, стала более легкой. Раньше все ходили по струнке, сейчас – непринужденно. Появились послабления по режиму, но в рамках дозволенного. Например, на прием пищи теперь можно приходить не к конкретной минуте, а в какой-то интервал времени. Скажем, с 13:30 до 14:30. Плюс разрешено быть в тапочках или кроссовках — как тебе удобно.

    — Юмор на тренировках появился?

    — В меру. В основном все очень строго, собранно. Вот в отеле или в массажной комнате шутим. При Капелло было намного строже.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.06.2016 12:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +345

      zadira56 17 июня 2016, 18:02

      Вы и до финала можете добраться.
      Юмористического конкурса.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 17 июня 2016, 15:36

      а может лучше домой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 17 июня 2016, 15:26

      Мы кажется разные турниры смотрим, может Дмитрий на каком-то другом Евро выступает (для студентов или молодежное)?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июня 2016, 13:40

      Вот пока менталитет не поменяется, нифига нам ничего не светит, мнят из себя супер футболистов. Сука отмените лимит и мы сразу увидим где место наших сборников и до них это очень быстро дойдет, и может хоть половина за ум возьмется и к 2018 году что то да получиться. А так будет очередная серия до боли знакомого сериала "Тренер козел - игроки красавчики"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 13:27

      Легко говорить, когда сам не играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 июня 2016, 13:07

      Это он так шутит...

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 17 июня 2016, 13:04

      Видать ночью в Голландию слетал. Сам то понял что сказал.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2016, 13:03

      Ахахаха)) Полуфинал.... минимимум.... ахаха) Что они курят там на сборах втихаря?))

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 июня 2016, 12:47

      Полуфиналисты ага))))комбаров не ту профессию выбрал)ему бы в юмористические шоу)

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      Рейтинг: +27

      famylka1 17 июня 2016, 12:46

      опять 25. вот такое чувство, что у них память отшибает на утро после матча

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      Рейтинг: +27

      famylka1 > famylka1 17 июня 2016, 12:47

      как будто нах*ярятся всей командой ночью, и давай орать да мы всех порвем е*анарот

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