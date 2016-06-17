Озил: «Польша всей командой стояла у своих ворот»

Полузащитник сборной Германии Месут Озил остался недоволен действиями своей команды в матче с Польшей, который закончился со счетом 0:0.

«Мы не смогли создать достаточное количество голевых моментов, так как поляки всей командой стояли у своих ворот. Мы очень хотели выиграть, но не смогли этого сделать, что очень разочаровывает.

Теперь нам нужно показать более настойчивый футбол в матче против Северной Ирландии. Необходимо выиграть заключительную встречу в группе, чтобы выйти в плей-офф с первого места», – приводит слова Озила L'Équipe.

Матч третьего тура группового этапа Евро-2016 Северная Ирландия – Германия состоится во вторник, 21 июня, в 19:00 по московскому времени.