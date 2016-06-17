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  • Саленко: «У России и Украины много общего: у одних не тянут Зозуля и Селезнев, у других – Смолов и Дзюба»

Саленко: «У России и Украины много общего: у одних не тянут Зозуля и Селезнев, у других – Смолов и Дзюба»

17 июня 2016, 01:19
17

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко выразил мнение, что российская и украинская национальные команды испытывают проблемы с линией атаки.

– Андрей Воронин в интервью «СЭ» высказал мнение, что сборная Украины посильнее, чем Россия. Как считаете вы?

– Да, у обеих команд много общего. Например – проблема нападающих. Раньше, когда играли мы, и в СССР, и в России, чтобы попасть в сборную, нужно было такой мощный отбор пройти! А сейчас же нет форвардов, которые действительно форварды. Зозуля и Селезнев вообще не тянут.

– А Дзюба, Смолов тянут?

– Пока мы видим, что нет. Дзюба хорош в борьбе, много скидывает партнерам. Но где голы? Ему надо самому обыгрывать, самому искать и реализовывать шансы. У России ни одного мяча нападающие на чемпионате Европы не забили – вот вам и ответ на вопрос.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Украина Россия Дзюба Артем Смолов Федор Селезнев Евгений Зозуля Роман
Комментарии (17)
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арейская
1466116495
Смолова Слуцкий использует иначе, чем в клубе, т.е. не на той, привычной ему позиции, но это, сразу оговорюсь, моё, сугубо личное мнение, можете спорить, можете минусовать
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SPARTAK-ARMANi
1466116723
И не забьют)))))
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acer2003
1466119143
Не тянет вся команда. Надо правде в глаза смотреть
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nim-
1466120005
Дзюба тащит, как может. Но он же столба играет, мячи он Кокорину и Смлову вблизи штрафной скидывает, но они на них редко идут почему-то. А в штрафную они уже должны мяч доставлять для Артема, но они и этого толком не делают. С какой стати он все сам должен делать? Он пытался и обыгрывать, и бить сам, но это не его работа, он, блять, здоровый центрфорвард, креативить опять же Смолов и Кокорин должны, а они, такое ощущение, будто боятся.
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dobrynia
1466130914
Дзюба по крайне мере старается, цепляется, скидывает. Как он забьет если нет голевых передач, а с его передач не кто не забивает?
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grand-igor
1466141005
у России только Акинфеев тянет остальных в УТИЛЬ!!!!
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mik1954
1466142744
Да ни кто не тянет, нет игроков.....
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Reaktiv_05@mail.ru
1466144148
Мешки,дзюба комы хорошо дает...пускай так же играет как говорит...без халка никто
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vladimir-7
1466148427
В России не тянут и Кокорин, и Шатов, и Смольников, и Нойштедтер.
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vgarakh
1466170844
Не тянет вся команда, а особенно Слуцкий со своим понятием по подбору игроков.
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