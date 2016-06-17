Саленко: «У России и Украины много общего: у одних не тянут Зозуля и Селезнев, у других – Смолов и Дзюба»

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко выразил мнение, что российская и украинская национальные команды испытывают проблемы с линией атаки.

– Андрей Воронин в интервью «СЭ» высказал мнение, что сборная Украины посильнее, чем Россия. Как считаете вы?

– Да, у обеих команд много общего. Например – проблема нападающих. Раньше, когда играли мы, и в СССР, и в России, чтобы попасть в сборную, нужно было такой мощный отбор пройти! А сейчас же нет форвардов, которые действительно форварды. Зозуля и Селезнев вообще не тянут.

– А Дзюба, Смолов тянут?

– Пока мы видим, что нет. Дзюба хорош в борьбе, много скидывает партнерам. Но где голы? Ему надо самому обыгрывать, самому искать и реализовывать шансы. У России ни одного мяча нападающие на чемпионате Европы не забили – вот вам и ответ на вопрос.