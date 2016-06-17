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    Саленко: «У России и Украины много общего: у одних не тянут Зозуля и Селезнев, у других – Смолов и Дзюба»

    Бывший нападающий сборной России Олег Саленко выразил мнение, что российская и украинская национальные команды испытывают проблемы с линией атаки.

    – Андрей Воронин в интервью «СЭ» высказал мнение, что сборная Украины посильнее, чем Россия. Как считаете вы?

    – Да, у обеих команд много общего. Например – проблема нападающих. Раньше, когда играли мы, и в СССР, и в России, чтобы попасть в сборную, нужно было такой мощный отбор пройти! А сейчас же нет форвардов, которые действительно форварды. Зозуля и Селезнев вообще не тянут.

    – А Дзюба, Смолов тянут?

    – Пока мы видим, что нет. Дзюба хорош в борьбе, много скидывает партнерам. Но где голы? Ему надо самому обыгрывать, самому искать и реализовывать шансы. У России ни одного мяча нападающие на чемпионате Европы не забили – вот вам и ответ на вопрос.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 01:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июня 2016, 16:40

      Не тянет вся команда, а особенно Слуцкий со своим понятием по подбору игроков.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 12:45

      Тактика напрочь отсутствует, действуют по правилу "кабы чего не вышло", поэтому половину времени матча катают мяч между защитниками и Акинфеевым. Можно вводить новый футбольный термин "Российский защитный треугольник", а когда оказываются под прессингом, в защите начинается настоящий ад.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 июня 2016, 11:45

      а Кокорин типа тянет? ну-ну....

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 17 июня 2016, 11:20

      ....посмотрев пару туров евро, для всех стало совершенно очевидно, что российские игроки (вся команда, в полном составе) не дотягивают до уровня даже средненьких европейских команд вроде словении, венгрии, турции, северной ирландии и др.....возможно наши игроки в отдельных элементах могли бы поспорить с игроками албанской или румынской сборной...но, учитывая, что один наш игрок получает зарплату равную совокупной зарплате всей сборной румынии, то это обстоятельство представляется мне кощунством над нашим народом и памятью льва яшина, стрельцова, боброва, нетто и др.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 июня 2016, 11:20

      Тянут-потянут, а вытащить не могут...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 10:27

      В России не тянут и Кокорин, и Шатов, и Смольников, и Нойштедтер.

      0
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 17 июня 2016, 09:15

      Мешки,дзюба комы хорошо дает...пускай так же играет как говорит...без халка никто

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      Рейтинг: +368

      mik1954 17 июня 2016, 08:52

      Да ни кто не тянет, нет игроков.....

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > mik1954 17 июня 2016, 10:32

      ... и тренера...

      -1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 17 июня 2016, 08:23

      у России только Акинфеев тянет остальных в УТИЛЬ!!!!

      0
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 17 июня 2016, 05:35

      Дзюба по крайне мере старается, цепляется, скидывает. Как он забьет если нет голевых передач, а с его передач не кто не забивает?

      -2
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