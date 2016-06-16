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    Рэмзи: «Не могу похвастаться знанием игроков сборной России»

    Полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи признался, что не знает ни одного игрока в составе национальной команды России. Напомним, матч между Россией и Уэльсом в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2016 пройдет 20 июня.

    «Честно говоря, не могу похвастаться знанием игроков сборной России и команды в целом, но будем работать над этим в ближайшие дни. На ничью играть не будем, мы на нее никогда не играем. Не думаю, что нам будет сложно преодолеть разочарование от позднего гола англичан – сама Англия сделала же это», – сказал Рэмзи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 20:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +345

      Totti11 17 июня 2016, 09:40

      знаешь ты или нет, нам по одному месту! Но то что ты будешь за мячом по полю бегать весь матч это точно! У нас только Березуцкий 112 пасов за игру отдаёт! А это центральный защит!!!!!.....

      0
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 17 июня 2016, 01:17

      Ты их хорошо увидишь,они обитают в своей штрафной. Ходят просто туда сюда,мяч катают.

      1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 июня 2016, 22:56

      народ. А во время матча Швеции где то 3 дня назад помоему не помню с кем то играла Швеция помните как комментатор говорил "ибрагимович @ в конце аж голос у него садился когда это имя кричал .

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 16 июня 2016, 21:43

      еще узнаешь человечишка))

      0
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 16 июня 2016, 21:09

      "Не думаю, что нам будет сложно преодолеть разочарование от позднего гола англичан – сама Англия сделала же это», – сказал Рэмзи.

      Ой, а за день до этого говорили с Бэйлом, что в Англии один "шлак" играет, где никто не дорос до сборной Уэльса. Как обычно, много слов, которые на деле не подтверждаются.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 июня 2016, 20:55

      Ничего, скоро узнает. Как зажгутся имена под голами - так и узнает

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 июня 2016, 20:43

      Да у нас все очень известные игроки играю ! Сидят в Российской лиге деньги лопатой гребут , а Европа им не интересна , там бегать и играть заставят !

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