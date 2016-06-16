Романцев: «Мы уступили словакам по счету, но не по игре»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал результат матча Россия – Словакия (1:2), который проходил вчера в рамках Евро-2016.

«То, что после перерыва Слуцкий, вместо Нойштедтера и Головина, выпустил Мамаева и Глушакова, было стремлением укрепить центр поля. А ближе к концу главный тренер заменил непопавшего в игру Кокорина на Широкова, способного дать последний пас. Но до ответного гола Глушакова наши защитники по прежнему медленно начинали атаки, а, отдавая пас, сами не слишком охотно предлагали себя партнеру.

Ясное дело, что словаков это устраивало: они успевали блокировать свободные зоны, перекрывать фланги, встречать наших в момент приема мяча. Но однажды взрывной вариант сработал: Широков вовремя увидел Шатова, который верховой передачей нашел в штрафной набегавшего Глушакова. Все было сделано так быстро, что защитники соперника не успели ничего поделать. Концовка встречи была уже за нами. Но в ней было больше желания, надежды на возможную ошибку противника, чем расчета и мысли.

Предвижу, что кое-кому моя точка зрения покажется спорной, но возьму на себя смелость утверждать: мы уступили словакам по счету, но не по игре. И ни в коем случае не следует посыпать голову пеплом. Наверняка, Леонид Викторович вместе с футболистами детально разберет эту встречу, определит причины неудачи и учтет ошибки. Я же со своей стороны отмечу, что защитникам нужно действовать поострее. Во всяком случае, я от своих ребят этого всегда требовал. Может потому Никифоров, Онопко, Ковтун с Хлестовым и Парфеновым часто забивали в «Спартаке» и в сборной. Словом, давайте продолжать верить в свою сборную!

И еще об одном. Я всегда осуждал хулиганов– болельщиков. Но когда узнаю, что кто-то топчет российский флаг, хочу предупредить – не будите русского медведя. Иначе он проснется!», – заявил опытный специалист.

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