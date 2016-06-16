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Романцев: «Мы уступили словакам по счету, но не по игре»

16 июня 2016, 06:42
17

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал результат матча Россия – Словакия (1:2), который проходил вчера в рамках Евро-2016.

«То, что после перерыва Слуцкий, вместо Нойштедтера и Головина, выпустил Мамаева и Глушакова, было стремлением укрепить центр поля. А ближе к концу главный тренер заменил непопавшего в игру Кокорина на Широкова, способного дать последний пас. Но до ответного гола Глушакова наши защитники по прежнему медленно начинали атаки, а, отдавая пас, сами не слишком охотно предлагали себя партнеру.

Ясное дело, что словаков это устраивало: они успевали блокировать свободные зоны, перекрывать фланги, встречать наших в момент приема мяча. Но однажды взрывной вариант сработал: Широков вовремя увидел Шатова, который верховой передачей нашел в штрафной набегавшего Глушакова. Все было сделано так быстро, что защитники соперника не успели ничего поделать. Концовка встречи была уже за нами. Но в ней было больше желания, надежды на возможную ошибку противника, чем расчета и мысли.

Предвижу, что кое-кому моя точка зрения покажется спорной, но возьму на себя смелость утверждать: мы уступили словакам по счету, но не по игре. И ни в коем случае не следует посыпать голову пеплом. Наверняка, Леонид Викторович вместе с футболистами детально разберет эту встречу, определит причины неудачи и учтет ошибки. Я же со своей стороны отмечу, что защитникам нужно действовать поострее. Во всяком случае, я от своих ребят этого всегда требовал. Может потому Никифоров, Онопко, Ковтун с Хлестовым и Парфеновым часто забивали в «Спартаке» и в сборной. Словом, давайте продолжать верить в свою сборную!

И еще об одном. Я всегда осуждал хулиганов– болельщиков. Но когда узнаю, что кто-то топчет российский флаг, хочу предупредить – не будите русского медведя. Иначе он проснется!», – заявил опытный специалист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Словакия Романцев Олег
Комментарии (17)
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Bekkz
1466050495
Насчёт деревянных защитников 100% прав. Слуцкий вообще игру не читает. Бегемот.
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Nesterenko
1466053220
Как можно нашу оборону обвинять в причинах безубости игры в атаке? Защита должна оборону держать, с чем она в двух моментах не справилась, вот и все. А то, что уже на протяжении 5 матчей у нас атаки попросту нет - это вопрос к полузащите, нападающим и конечно же к тренерам. Ведь выпускать на поле трех (!!!) нападающих и при этом весь матч играть с поперечными передачами без создания моментов - это, кроме как матерным словом, по-другому и не назовешь.
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Дагыстанец
1466053948
Мы уступили словакам и не в хоккее)))) отговорки не уместны
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SPARTAK-ARMANi
1466054202
лохи и больше нечего сказать.
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Serjoga
1466054966
Я рад, что в нашей группе нет Албанцев. Какое позорище было бы, если албанцы обыграли бы Россию и вышли в 1/8 финала,а Россия полетела бы домой! Сейчас можно говорить, что группа ровная и нам не повезло.
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firs04
1466059999
Такой слабой сборной не было никогда.
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Shinra
1466061555
А вот и собутыльник Слуцкого проклюнулся.
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yorgenbarenz
1466064530
Романцев надеется,что Слуцкий учтёт ошибки??Трясущийся физрук подозрительно сразу после перерыва поставил на замену Глушакова и Мамаева. Возможно,сами игроки потребовали от любителя падать с деревьев такие замены,возможно,последовал резкий звонок с Москвы.
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river31
1466069166
Не уступили по игре - смех. Движение только в самом конце началось, а так "я тебе-ты мне". Похоже пословица работает: Долго запрягаем, да быстро едем. "Еще бы 10 минут и счет сравняли бы." :)))))))))))))))))))))))))))))
))))
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bomilazdeshnii
1466076802
Позволили быть быстрыми словаки.
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