Лев: «Польша – одна из лучших контратакующих сборных, которые я видел за последние годы»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Польши.

«Сборная Польши – хорошо организованная команда, это их сильнейшее качество. Они выжидают, потом контратакуют. Это их стиль, основанный на быстрых переходных фазах. В этом отношении Польша даже сильнее Украины, потому что это более гибкая команда. Это одна из лучших контратакующих сборных, которые я видел за последние пару лет.

Все пять матчей, которые я провел против Польши, были сложными. Я ожидаю, что мы будем больше владеть мячом, ведь поляки любят действовать глубоко в защите. Поэтому для нас важно располагать небольшими, но юркими игроками в атаке», – сказал Лев.

Матч Германия – Польша состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.