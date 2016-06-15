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    Мутко: «Сижу, наматываю на кулак. Еще остались шансы, чтобы стать чемпионами Европы»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко оценил шансы сборной России выйти из группы после поражения в матче второго тура группового этапа против команды Словакии (1:2).

    «Сижу сейчас, наматываю на кулак. У нас еще остались шансы на выход из группы, ведь это турнир.

    Расклад в нашей группе будет зависеть от завтрашнего матча Англии и Уэльса. У нас остались даже шансы на то, чтобы стать чемпионами Европы.

    В целом я думаю, что мы можем играть. Нельзя сказать, что сегодня было стыдно за команду. Просто сегодня Словакия нас переиграла.

    Она играла ровнее, по своей модели, используя свои сильные стороны. Умеют играть словаки на контратаках – они это и сделали.

    Нужно, чтобы наши парни еще раз посмотрели этот матч. Мы любим себя превозносить, но нужно рассмотреть, как нам забивали оба мяча», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2016 20:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 16 июня 2016, 07:29

      Дебилы что ли!!!!! какие чемпионы??? с такой игрой надо еще вчера было домой ехать!!!

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 16 июня 2016, 00:07

      Вина полностью лежит на тренере сборной из-за несвоевременных поправок в игроках вместо Нойштетера и Головина, надо было с самого начала выпускать Глушакова и Мамаева в линию полузащиты, если в матче с Англией успели после замен забить ответный гол,то зачем нужно было ставить в стартовом составе совершенно неопытных и несыгранных игроков! Бердыева нужно ставить после Евро-будет результат!

      3
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      Рейтинг: +10

      DronSKM 15 июня 2016, 23:28

      Ну вы держитесь здесь вам всего доброго хорошего настроения и здоровья

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 июня 2016, 22:40

      Мудько, сам то хоть понял, чё сказал, или лишнюю пинту чего потянул???

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 июня 2016, 22:33

      Лучше думай,как к ЧМ-2018 создать по-настоящему крепкую сборную из физически выносливых и техничных молодых ребят с освобожденным амбициозным отечественным главным тренером,который за два года сумел бы создать наигранный стабильный состав из 22 футболистов,а не нынешнее аварийное разновозрастное футбольное ополчение,одни из которых доигрывают,хотя и стараются,а у других еще мало опыта!

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp 15 июня 2016, 22:22

      чего он на кулак наматывает?? писец.. сначала надо думать, потом говорить...

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 июня 2016, 22:09

      Мутко скажи в каком месте у нас растёт уровень? Если не знаешь, что с этим нужно делать или не можешь тогда чего ты уселся в свои должности? Иди к ставкам работать у нас во дворе таких министров с таким же пониманием футбола целый двор по пятницам собирается с беленькой!

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2016, 21:42

      Что он наматывает??????

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > ЖОРРО 15 июня 2016, 21:44

      Он не наматывает,он подтягивает.
      Английский))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > zadira56 16 июня 2016, 00:20

      Думаете получится?))

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      Рейтинг: +345

      zadira56 15 июня 2016, 21:39

      Напомните один турнир(кроме 2008г.) где после второй игры не приходилось бы прикидывать сколько очков нам хватит чтобы выйти из группы?

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 15 июня 2016, 21:34

      Бабки наматывает!

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