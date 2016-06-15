Мутко: «Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за поддержку. Я поблагодарю»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал инцидент с зажженным файером во время матча второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии (1:2). Напомним, России грозит дисквалификация в случае участия болельщиков в беспорядках на стадионах.

«Что я могу сделать, не только же болельщики виноваты, должна система досмотра работать. Что же я могу? Мне досматривать болельщиков, что ли? Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за такую поддержку сборной команды. Я его поблагодарю. Поздороваюсь и скажу: «Спасибо тебе, болельщик, за такую поддержку», – сказал Мутко.

Ранее появилась информация о том, что файер не станет поводом для дисквалификации.

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