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  • Мутко: «Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за поддержку. Я поблагодарю»

Мутко: «Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за поддержку. Я поблагодарю»

15 июня 2016, 19:00
23

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал инцидент с зажженным файером во время матча второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии (1:2). Напомним, России грозит дисквалификация в случае участия болельщиков в беспорядках на стадионах.

«Что я могу сделать, не только же болельщики виноваты, должна система досмотра работать. Что же я могу? Мне досматривать болельщиков, что ли? Тот, кто зажег файер – мы его поблагодарим в России за такую поддержку сборной команды. Я его поблагодарю. Поздороваюсь и скажу: «Спасибо тебе, болельщик, за такую поддержку», – сказал Мутко.

Ранее появилась информация о том, что файер не станет поводом для дисквалификации.

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Словакия Мутко Виталий
Комментарии (23)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466007958
Борись в внутреннем чемпионате. Снимай очки с команд за файеры и болелы сами наведут порядок на стадионах.
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AloneStalker
1466008288
Если бы я болел смертельным заболеванием типа рака или спид, я бы организовал покушение на мутко
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De_Frenki
1466008317
как обычно беззубо.а Дзюба про пропущенные голы мог бы и промолчать,после своих танцев с бубном!
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De_Frenki
1466008403
А фаер зажёг 100% засланный хохол...ихмо
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STAFOR13
1466008460
ты бы так с ФИФА разговаривал бы, когда англы начали на нас кидатся а мы им жёсткую ответку дали, а ты язык в жопу засунул и неотстоял честь своей страны, или когда автобус с простыми болельщиками тормознули и хотели штурмовать, гнида Мудко
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Vasilii1958
1466008723
Мутко мужик в юбке бездарь хохол
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AloneStalker
1466008917
Мутко - лицемерный предатель, впрочем как и 99% людей в Кремле!
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BoltCX
1466009577
Ни о чем. Отнекался , на своих напихал и справился.А болельщику действительно можно было и воздержаться. но эо совсем другая история.
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kykyi
1466010239
Не понял, Мутко у нас прокурор или бандит, как наказывать будет?
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alp
1466018933
правильно! бей своих чтобы чужие боялись... мутко обязан покинуть все свои посты за вчерашнюю сдачу болел!
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