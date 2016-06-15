Широков: «В нашем составе есть футболисты, которые способны взломать оборону Уэльса»

Полузащитник сборной России Роман Широков после поражения от Словакии дал понять, что национальная команда способна победить в заключительном матче группового этапа Евро-2016 валлийцев и выйти в плей-офф турнира.

– Потенциал надо реализовывать, если он чувствуется. По большому счету, ничего не изменилось – как надо было побеждать, так и сейчас нужно. Но сейчас чуть хуже, потому что Уэльс, наверное, будет играть на ничью и будет стоять сзади. Тяжеловато будет взламывать оборону, но, я думаю, у нас есть игроки, способные это сделать.

– Почему с первых минут не выходят игроки, которые умеют взламывать оборону?

– У нас есть определенная тактика, определенная стратегия. Под нее определяется, какие игроки готовы играть лучше. Единственное – мы провали пятиминутный отрезок, когда нам забили два мяча. Даже не отрезок, а один момент. Сыграли непонятно, и человек вывалился практически один на один.

– Выход Глушакова, Мамаева и вас обусловлен только пропущенными голами?

– Вышли более комбинационные игроки. Нойштедтер – оборонительного плана. Нам нужно было больше контролировать мяч, больше созидать. Поэтому вышел Паша.