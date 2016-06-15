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  • Широков: «В нашем составе есть футболисты, которые способны взломать оборону Уэльса»

Широков: «В нашем составе есть футболисты, которые способны взломать оборону Уэльса»

15 июня 2016, 18:47
10

Полузащитник сборной России Роман Широков после поражения от Словакии дал понять, что национальная команда способна победить в заключительном матче группового этапа Евро-2016 валлийцев и выйти в плей-офф турнира.

– Потенциал надо реализовывать, если он чувствуется. По большому счету, ничего не изменилось – как надо было побеждать, так и сейчас нужно. Но сейчас чуть хуже, потому что Уэльс, наверное, будет играть на ничью и будет стоять сзади. Тяжеловато будет взламывать оборону, но, я думаю, у нас есть игроки, способные это сделать.

– Почему с первых минут не выходят игроки, которые умеют взламывать оборону?

– У нас есть определенная тактика, определенная стратегия. Под нее определяется, какие игроки готовы играть лучше. Единственное – мы провали пятиминутный отрезок, когда нам забили два мяча. Даже не отрезок, а один момент. Сыграли непонятно, и человек вывалился практически один на один.

– Выход Глушакова, Мамаева и вас обусловлен только пропущенными голами?

– Вышли более комбинационные игроки. Нойштедтер – оборонительного плана. Нам нужно было больше контролировать мяч, больше созидать. Поэтому вышел Паша.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Словакия Уэльс Мамаев Павел Широков Роман Нойштедтер Роман
Комментарии (10)
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Berdchanin
1466005766
Поставлю хату, что Россия не выиграет и вылетит )
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_Kesh_Suntar_
1466006169
а почему он не сказал что он я выиграл 1:0 !
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ilichkadr
1466006596
Рома опять отбирает....
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ManUtd-Volgograd
1466010357
Березуцкий?
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семенчик
1466010412
Кто???
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isa361
1466014301
Андрюха Аршавин... был...
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KuPe4iK
1466018132
КТОООООООООО!?!?!?!?КТО ЭТОТ ФУТБОЛИСТ.....Словакию взломать еле смогли один разочек...а Там тоже есть бегунок,из Мадрида,и на свои ворота смотреть нужно будет...
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Beim
1466018550
А у них один игрок способен усадить на жопу всю защиту россии
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Вомбат
1466018620
Все не по делу. Дело в том, что состав сборной не сбалансирован. Смолов Кокорин и Дзюба ударное трио составить не могут, так как каждый из них центрфорвард. Нойштедтер и Головин ни в каком качестве не могут играть за сборную. Уровень не тот. Однако уровень Слуцкого тоже не тот, раз он выставил такой состав. К тому же Слуцкому ничего не объяснишь, не тот он человек, чтобы признавать свои ошибки. Так что шансов у нашей сборной нет. В том числе и на домашнем ЧМ. Потому что нет хороших игроков, да и Слуцкий наверняка останется в сборной.
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