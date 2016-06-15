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  • Смолов: «Если бы счет был 1:1, мы бы вырвали победу у Словакии»

Смолов: «Если бы счет был 1:1, мы бы вырвали победу у Словакии»

15 июня 2016, 18:29
19

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии (1:2).

– Ключевой момент матча – замена. Насколько она была ожидаема и что изменила?

– Она не читалась абсолютно. Любая замена – прерогатива главного тренера. Но она, думаю, полностью перевернула ход игры. Мы во втором тайме владели преимуществом. К сожалению, не удалось забить еще, хотя моменты были.

– Как в перерыве вел себя Слуцкий? Когда он уходил со скамейки, казалось, что мы его никогда не видели в такой ярости.

– Это естественно, мы очень отвратительно провели первый тайм. И даже несмотря на это, если бы мы не пропустили гол на последней минуте, как минимум была бы ничья. Думаю, если бы счет был 1:1, мы бы вырвали эту победу. К сожалению, гол Гамшика решил исход матча.

– Чем можете объяснить невнятное начало и первый тайм в исполнении сборной России?

– Не могу сказать, что мы невнятно играли, просто у них было два момента, и они оба реализовали. Гамшику удался очень красивый удар. Такие удары очень редко у кого получаются. К сожалению, мяч после него сегодня залетел в наши ворота. Но у нас было много моментов, в том числе и у меня. И если бы в первом тайме я забил, думаю, мы бы довели игру до победы.

– Не было душновато, все-таки играли под крышей?

– Да нет, не было.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Словакия Смолов Федор
Комментарии (19)
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ilichkadr
1466005394
Федя, не обольщайся, играть надо с 1-ой минуты, а не ждать голов в свои ворота......
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EVM
1466006059
Вырывать победу можно тогда, когда есть страсть в игре, спортивная злость, когда команда бежит вперед!
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АртурZaСМ
1466007417
Если бы, да мы бы... Как то это не серьезно после драки кулаками махать...
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артем краснодар
1466007499
федя наш обделался сегодня. показал что не дорос еще до уровня сборной. как и все остальные. выделить можно только игру бомжей. шатов смольников дзюба
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Simbirsk
1466008327
Если бы... Ребята, да проигрывайте уже достойно. Уже второй матч, а огня в ваших глазах не видно. Вот это самое печальное. Нету у вас желания за страну биться. Да хоть вы все матчи проиграйте, но с желанием все выжигать и рвать и метать. Мы вам все простим. Но стоять и ждать и у моря погоды... Даже победы, выход из группы... Вот не надо нам болельщикам этого
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Fireman-100
1466008844
Если бы у бабушки был йух, она бы дедушкой была бы.
Ответить
ManUtd-Volgograd
1466009233
Да на словах вы все герои!
Ответить
Kulimen
1466010692
Сплошные если. А если бы вы побеждали, вы бы из группы вышли.
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Антибиотик
1466015207
Как же вы задолбали футболеры недоделанные каждый раз говорить: "А если бы..."
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ljrljr0505
1466016302
а если бы у бабушки были яйца- она была бы дедушкой.
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