Смолов: «Если бы счет был 1:1, мы бы вырвали победу у Словакии»

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии (1:2).

– Ключевой момент матча – замена. Насколько она была ожидаема и что изменила?

– Она не читалась абсолютно. Любая замена – прерогатива главного тренера. Но она, думаю, полностью перевернула ход игры. Мы во втором тайме владели преимуществом. К сожалению, не удалось забить еще, хотя моменты были.

– Как в перерыве вел себя Слуцкий? Когда он уходил со скамейки, казалось, что мы его никогда не видели в такой ярости.

– Это естественно, мы очень отвратительно провели первый тайм. И даже несмотря на это, если бы мы не пропустили гол на последней минуте, как минимум была бы ничья. Думаю, если бы счет был 1:1, мы бы вырвали эту победу. К сожалению, гол Гамшика решил исход матча.

– Чем можете объяснить невнятное начало и первый тайм в исполнении сборной России?

– Не могу сказать, что мы невнятно играли, просто у них было два момента, и они оба реализовали. Гамшику удался очень красивый удар. Такие удары очень редко у кого получаются. К сожалению, мяч после него сегодня залетел в наши ворота. Но у нас было много моментов, в том числе и у меня. И если бы в первом тайме я забил, думаю, мы бы довели игру до победы.

– Не было душновато, все-таки играли под крышей?

– Да нет, не было.